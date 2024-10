Lanazione.it - "Spazio-Tempo". Una boutique di orologi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il centro storico di San Miniato oggi si arricchisce di una nuova realtà. Arriva "", una vera e propriadidi lusso che apre i battenti in via IV Novembre, nel cuore della città. E arriva per iniziativa di due ventenni, Lorenzo Fiaschi e Devid Voia che proporranno in un ambiente di grande eleganza, nel contesto di un palazzo del ’400, pezzi di grande valore, come Rolex, Panerai, Omega e molti altri: nuovi, di secondo polso, o da collezione. Anche pezzi rarissimi, d’oro o in acciaio. "" sarà inaugurato oggi dalle 15. Una novità carica di significati per una città come San Miniato che sta continuando a crescere sotto il profilo commerciale, rinnovando il proprio appeal. Tant’è che altre due aperture sono attese per il mese di novembre. quando ci sarà la mostra del tartufo.