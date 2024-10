Sonia Bruganelli viene salvata da Sara Di Vaira con la “Wild Card” a Ballando con le Stelle 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, inizia con lo spareggio tra Alan Friedman, in coppia con la ballerina Giada Lini, e Sonia Bruganelli con il suo partner Carlo Aloia. La padrona di casa inaugura la serata dicendo: “La quarta puntata di Ballando con le Stelle comincia in maniera davvero travolgente con lo spareggio tra Alan Friedman e Giada Lini, e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia”. Una puntata, dunque, ricca di colpi di scena fin dall’inizio. Sonia Bruganelli salvata da Sara Di Vaira con la “Wild Card” a Ballando con le Stelle 2024 La puntata del 19 ottobre prosegue con lo spareggio tra Alan Friedman e Giada Lini contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, mentre gli altri concorrenti si recano nella Sala delle Stelle. Superguidatv.it - Sonia Bruganelli viene salvata da Sara Di Vaira con la “Wild Card” a Ballando con le Stelle 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La quarta puntata dicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, inizia con lo spareggio tra Alan Friedman, in coppia con la ballerina Giada Lini, econ il suo partner Carlo Aloia. La padrona di casa inaugura la serata dicendo: “La quarta puntata dicon lecomincia in maniera davvero travolgente con lo spareggio tra Alan Friedman e Giada Lini, ee Carlo Aloia”. Una puntata, dunque, ricca di colpi di scena fin dall’inizio.daDicon la “” acon leLa puntata del 19 ottobre prosegue con lo spareggio tra Alan Friedman e Giada Lini controe Carlo Aloia, mentre gli altri concorrenti si recano nella Sala delle

L’ex gieffino Edoardo Tavassi si sbottona su Sonia Bruganelli : ”Quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello - andò sul personale” - Lei non può permettersi di fare tutto questo casino oggi sapendo che cosa ha detto in tv in passato. Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia. Lucarelli non l’ha sminuita in quanto persona o madre, era un giudizio tecnico su fatti inerenti al programma. (Metropolitanmagazine.it)

Prima coppia eliminata a Ballando con le stelle : come è finito lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli - Prima coppia eliminata a Ballando con le Stelle: Alan Friedman e Sonia Bruganelli, come è finito l'attesissimo spareggio della quarta puntata. . rticolo Prima coppia eliminata a Ballando con le stelle: come è finito lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli proviene da Blog Tivvù - La tivvù. (Blogtivvu.com)

Sonia Bruganelli eliminata a Ballando con le stelle - la salva Sara Di Vaira : “Ha perso a causa delle polemiche” - È stato Alan Friedman, a sorpresa, a vincere lo spareggio contro Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. A salvarla è stata la tribuna del popolo Sara Di Vaira. La produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis è stata eliminata dal pubblico attraverso il televoto alla prima occasione utile. (Fanpage.it)