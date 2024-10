Six Kings Slam 2024, Sinner: “Spero che la rivalità con Alcaraz duri il più possibile” (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner ha parlato dopo il successo al Six Kings Slam di Riyadh: “Voglio ringraziare tutti coloro che rendono possibile questo evento. Tornerò anche il prossimo anno. Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. È questo il tennis“. Il numero uno al mondo ha poi aggiunto: “rivalità con Alcaraz? Cerchiamo di spingerci al limite uno con l’altro. Sono molto felice di questo, di riuscire a dare il 100% ogni volta. Siamo contenti dello spettacolo che abbiamo offerto. Spero che questa rivalità possa durare il più al lungo possibile. Io e lui ci capiamo bene, andiamo d’accordo, siamo buoni amici e cerchiamo di divertirci ogni volta che giochiamo uno contro l’altro. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così“. Così invece Carlos Alcaraz: “Mi sono goduto ogni singolo secondo qui. È stato un piacere essere qui. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannikha parlato dopo il successo al Sixdi Riyadh: “Voglio ringraziare tutti coloro che rendonoquesto evento. Tornerò anche il prossimo anno. Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. È questo il tennis“. Il numero uno al mondo ha poi aggiunto: “con? Cerchiamo di spingerci al limite uno con l’altro. Sono molto felice di questo, di riuscire a dare il 100% ogni volta. Siamo contenti dello spettacolo che abbiamo offerto.che questapossa durare il più al lungo. Io e lui ci capiamo bene, andiamo d’accordo, siamo buoni amici e cerchiamo di divertirci ogni volta che giochiamo uno contro l’altro. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così“. Così invece Carlos: “Mi sono goduto ogni singolo secondo qui. È stato un piacere essere qui.

SCEICCO D’ARABIA! Jannik Sinner sconfigge in rimonta Alcaraz e conquista il Six Kings Slam! - E chiude con una specie di mini slam dunk, ben diversa da quella iconica di Pete Sampras, ma comunque efficace per portarsi a casa la vittoria e il premio più ricco della storia del tennis. E, a lungo andare, si è visto. Finita qui? No, perché l’italiano ritorna ad avere una chance sul 30-40. Inizialmente, sul 4-2, questo gli procura un 15-30, ma è anche l’italiano che si disunisce in un paio di ... (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 - Sinner batte Alcaraz : il montepremi dei due finalisti - Il numero uno al mondo si aggiudica così l’intera posta in palio del torneo di esibizione sul cemento saudita, pari a 6 milioni di dollari, (poco più di 5. 5 milioni di euro). Tutti gli altri partecipanti, finalista compreso, incassano il gettone di partecipazione da 1. 5 milioni di dollari, ovvero 1. (Sportface.it)

Six Kings Slam 2024 : Sinner vince anche in Arabia - Alcaraz piegato in tre set in rimonta - Si salvano entrambi ai vantaggi nei game seguenti, fino all’epilogo più corretto cioè il tie break: qui è il più giovane dei due a trovare per primo il mini break, che lo porta poi ad allungare sul 5-2. Il numero uno al mondo ha sconfitto Carlos Alcaraz in rimonta in tre set, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 in due ore e 19 minuti di gioco. (Sportface.it)