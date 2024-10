Si sente male in sala mensa in caserma poi la corsa all’ospedale purtroppo inutile Il caporal maggiore Antonello Simeone aveva solo 47 anni La drammatica serie di eventi a Cassino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un tragico evento ha colpito il mondo militare diil 16 ottobre, quando il Graduato Aiutante, 47, è stato stroncato da un improvviso malore mentre era in servizio nelladel 3° Reggimento Supporto Targeting “Bondone”. Nonostante il rapido intervento dei colleghi e il trasporto d’urgenzaSanta Scolastica dipernon c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha lasciato sgomento tra i colleghi e l’intera comunità. L’impegno di USMIA per la famigliaIn una dichiarazione ufficiale, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associate (USMIA) ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del loro stimato socio. “La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per tutti noi,” ha dichiarato l’USMIA, lodando la dedizione e la professionalità di