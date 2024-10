Seung assolto dopo l’ergastolo: "Non influisce sulla sentenza" (Di sabato 19 ottobre 2024) di Antonia Casini PISA Condannato a Pisa all’ergastolo (per l’omicidio di Barbara Capovani), essendo stato dichiarato capace di intendere e volere, assolto a Lucca per diffamazione il giorno seguente sulla base di una perizia che stabilisce la sua totale incapacità. Il caso di Gianluca Paul Seung - lo aveva annunciato il suo legale, l’avvocato Andrea Pieri - ha posto domande "nell’uomo comune". Ma il giurista, in questo caso Giuseppe Di vetta, penalista e ricercatore dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Sant’Anna, spiega che "dal punto di vista del diritto la capacità di intendere e volere si valuta rispetto al fatto specifico oggetto del giudizio". Lanazione.it - Seung assolto dopo l’ergastolo: "Non influisce sulla sentenza" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) di Antonia Casini PISA Condannato a Pisa al(per l’omicidio di Barbara Capovani), essendo stato dichiarato capace di intendere e volere,a Lucca per diffamazione il giorno seguentebase di una perizia che stabilisce la sua totale incapacità. Il caso di Gianluca Paul- lo aveva annunciato il suo legale, l’avvocato Andrea Pieri - ha posto domande "nell’uomo comune". Ma il giurista, in questo caso Giuseppe Di vetta, penalista e ricercatore dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Sant’Anna, spiega che "dal punto di vista del diritto la capacità di intendere e volere si valuta rispetto al fatto specifico oggetto del giudizio".

