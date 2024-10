Bergamonews.it - Seriate, evade dai domiciliari: fermato, aveva due coltelli con sé

(Di sabato 19 ottobre 2024). Evaso daie trovato in possesso di duee di droga. Un 41enne originario diè stato arrestato dai carabinieri nella giornata di mercoledì (16 ottobre). L’uomo, che ha alle spalle altri precedenti, era sottoposto al regime degli arrestinella sua abitazione: durante un servizio di controllo del territorio, i militari lo hanno sorpreso a sostare sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione. Il 41enne è stato trovato con dueal seguito, ragion per cui è stato deferito anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre che per il reato di evasione. L’uomo era in compagnia di altri soggetti, a loro volta trovati in possesso di un modico quantitativo di cocaina e marijuana, violazioni per le quali sono stati segnalati alla Prefettura di Bergamo.