Scopri “Euphoria – Il problema sono io”, il nuovo album di 1989 in uscita il 18 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18 ottobre è uscito “Euphoria – il problema sono io”, il nuovo album di 1989, disponibile in vari formati e composto da tredici tracce che proseguono l’evoluzione del suo percorso artistico. Con un linguaggio di alternative rap e sonorità che mescolano elementi urban e arrangiamenti classici, l’album esplora il tema della ricerca di un posto nel mondo attraverso un mix di synth, strumenti suonati e uno stile melodico, grazie alla co-produzione di The Monkey e Manuel Parisella. “Euphoria – Il problema sono Io”, Il nuovo album di 1989 Uscito venerdì 18 ottobre tramite Time 2 Rap, “Euphoria – il problema sono io” è il nuovo album di 1989, disponibile su tutte le piattaforme digitali, CD, vinile e musicassetta. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Euphoria – Il problema sono io”, il nuovo album di 1989 in uscita il 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18è uscito “– ilio”, ildi, disponibile in vari formati e composto da tredici tracce che proseguono l’evoluzione del suo percorso artistico. Con un linguaggio di alternative rap erità che mescolano elementi urban e arrangiamenti classici, l’esplora il tema della ricerca di un posto nel mondo attraverso un mix di synth, strumenti suonati e uno stile melodico, grazie alla co-produzione di The Monkey e Manuel Parisella. “– IlIo”, IldiUscito venerdì 18tramite Time 2 Rap, “– ilio” è ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali, CD, vinile e musicassetta.

