“Questo sito funziona!” di Andrea Leti (Di sabato 19 ottobre 2024) Imparare a prendere il controllo della propria Macchina di Marketing. La nuova guida rivolta agli imprenditori Casa Editrice: Responsive LabGenere: Libro tecnico professionalePagine: 150Prezzo: 19,90 €Codice ISBN: 9791221030013 Il manager e formatore Andrea Leti presenta la sua nuova guida rivolta agli imprenditori: “Questo sito funziona! La guida spietata per ambiziosi professionisti e imprenditori per creare un sito web magnetico e generare nuovi contatti e clienti”; un’opera pratico-strategica focalizzata sui modi in cui il sito web di un’azienda possa diventare Marketing Oriented. Puntomagazine.it - “Questo sito funziona!” di Andrea Leti Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Imparare a prendere il controllo della propria Macchina di Marketing. La nuova guida rivolta agli imprenditori Casa Editrice: Responsive LabGenere: Libro tecnico professionalePagine: 150Prezzo: 19,90 €Codice ISBN: 9791221030013 Il manager e formatorepresenta la sua nuova guida rivolta agli imprenditori: “! La guida spietata per ambiziosi professionisti e imprenditori per creare unweb magnetico e generare nuovi contatti e clienti”; un’opera pratico-strategica focalizzata sui modi in cui ilweb di un’azienda possa diventare Marketing Oriented.

