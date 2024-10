«Plaza suite» : uno dei capolavori di Neil Simon al Teatro Manzoni di Milano (Di sabato 19 ottobre 2024) suite 719, Plaza Hotel. Nell’iconico hotel newyorkese che affaccia sulla 5th Avenue e Central Park si avvicendano tre storie di altrettante coppie, create dal genio di Neil Simon, che anche con questo spettacolo, scritto nel 1969, ha dato vita a tre spassosissime situazioni familiari. A farne da interpreti, nell’adattamento (e regia) di Ennio Coltorti, in scena al Teatro Manzoni dal 15 al 27 ottobre, due protagonisti d’eccezione: il sempre elegante Corrado Tedeschi e soprattutto la spumeggiante Debora Caprioglio, che regala a tutte e tre le situazioni, un’interpretazione magistrale. Nella prima scena, Karen Nash, una moglie innamorata, cerca di ravvivare il proprio (ormai noioso e finito) matrimonio, affittando la stessa suite del Plaza in cui avevano passato la loro luna di miele. Panorama.it - «Plaza suite» : uno dei capolavori di Neil Simon al Teatro Manzoni di Milano Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 19 ottobre 2024)719,Hotel. Nell’iconico hotel newyorkese che affaccia sulla 5th Avenue e Central Park si avvicendano tre storie di altrettante coppie, create dal genio di, che anche con questo spettacolo, scritto nel 1969, ha dato vita a tre spassosissime situazioni familiari. A farne da interpreti, nell’adattamento (e regia) di Ennio Coltorti, in scena aldal 15 al 27 ottobre, due protagonisti d’eccezione: il sempre elegante Corrado Tedeschi e soprattutto la spumeggiante Debora Caprioglio, che regala a tutte e tre le situazioni, un’interpretazione magistrale. Nella prima scena, Karen Nash, una moglie innamorata, cerca di ravvivare il proprio (ormai noioso e finito) matrimonio, affittando la stessadelin cui avevano passato la loro luna di miele.

