Padel Open Fitp Pescara | la finale femminile va a Dal Pozzo-Baldi

Roma, 19 ott. (askanews) – Prima finale alla Mediolanum Padel Cup di Pescara, con la spettacolare sfida al femminile che assegnava il titolo 'di tappa' al Magister Village Sport di Montesilvano. Il quinto appuntamento dell'Open Fitp da 15mila euro di Prize Money – si legge in una nota – è andato a Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, che in una finale esaltante dal punto di vista tecnico hanno battuto 6-4, 5-7, 6-0 Martina Pugliesi e Giorgia Rosi. Pubblico delle grandi occasioni, applausi, commenti e standing ovation per le giocate più spettacolari delle 'Fab Four' che si sono giocate il titolo sul tappeto azzurro pescarese. Sono invece in programma domenica 20 ottobre le semifinali e la finale maschile, con grandi talenti a darsi battaglia per il titolo.

Padel - venerdì parte Open Fitp Pescara : in campo l’azzurro Cassetta - (askanews) – I primi curiosi sono arrivati già per le partite di mercoledì e giovedì, a osservare e tifare gli atleti in campo per i tabelloni di qualificazione della Mediolanum Padel Cup-Pescara, quinta tappa dell’Open Fitp da 15mila euro di Prize Money. La giornata di sabato sarà dedicata ai quarti maschili, con il torneo femminile che invece vivrà la fase clou con semifinali e finale. (Ildenaro.it)

Padel - Open Fitp : in campo anche Candela - Di Biagio - Panucci e Zambrotta - Dopo l'affollatissima tappa di Roma - con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo - si sposta a Pescara la Mediolanum Padel Cup, torneo Open FITP da 15mila euro di prize money, uno dei più alti in Italia. . . Il quinto appuntamento è in programma al. (Today.it)

Padel - quinta tappa Open Fitp : a Pescara brilla l’azzurro Cassetta - Anche in questo caso l’appuntamento sarà aperto gratuitamente al pubblico che al termine della partita potrà salutare i quattro campioni, che si fermeranno per gli autografi e i selfie di rito. Tra i big pure Emiliano Martin Iriart, (numero 5 ranking FITP prima fascia star), numero 109 del ranking mondiale, e Fabricio Ivan Cattaneo. (Ildenaro.it)