Onu: produzione di cocaina in Colombia aumentata del 53%

la Colombia ha battuto ogni record di produzione di cocaina pura, passando dalle 1.738 tonnellate del 2022 a 2.664 tonnellate nel 2023

Produzione record di cocaina in Colombia - Il rapporto Simci 2023 indica che il Perù ha invece registrato una leggera riduzione della superficie coltivata a coca nel 2023, la Bolivia ha completato un triennio con di stabilità mentre la ... (ansa.it)

Onu, la produzione di cocaina in Colombia è aumentata del 53% - Secondo l'ultimo rapporto del Sistema integrato di monitoraggio delle colture illecite (Simci) dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), la Co ... (ansa.it)

