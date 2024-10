New Zealand vince l’America’s Cup: terzo trionfo di fila. Battuta Ineos Britannia 7-2 (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la terza edizione consecutiva, è Emirates New Zealand a vincere l’America’s Cup. Il Defender batte 7-2 Ineos Britannia e chiude i giochi al primo match point a disposizione a Barcellona grazie ad una regata condotta magistralmente sin dall’uscita dal box di pre-partenza. Tutto davvero facile per i ‘Kiwi’ che difendono la Vecchia Brocca con l’autorità di chi sa di essere superiore a tutti. Lo hanno dimostrato a partire dalle regate preliminari, che hanno visto la partecipazione di New Zealand fuori classifica: quella è stata l’occasione per studiare gli avversari e per superare gli inconvenienti, come il danneggiamento dello scafo per una caduta dalla gru. In quel caso lo shore team lavorò tutta la notte e riuscì a riportare in acqua ‘Taihoro’ nel giro di poche ore. Da quel momento non ci sono stati più problemi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la terza edizione consecutiva, è Emirates NewreCup. Il Defender batte 7-2e chiude i giochi al primo match point a disposizione a Barcellona grazie ad una regata condotta magistralmente sin dall’uscita dal box di pre-partenza. Tutto davvero facile per i ‘Kiwi’ che difendono la Vecchia Brocca con l’autorità di chi sa di essere superiore a tutti. Lo hanno dimostrato a partire dalle regate preliminari, che hanno visto la partecipazione di Newfuori classifica: quella è stata l’occasione per studiare gli avversari e per superare gli inconvenienti, come il danneggiamento dello scafo per una caduta dalla gru. In quel caso lo shore team lavorò tutta la notte e riuscì a riportare in acqua ‘Taihoro’ nel giro di poche ore. Da quel momento non ci sono stati più problemi.

