Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua: "Iran ha commesso grave errore"

Illeso il premier d'Israele anche perché era fuori casa con la moglie Sara, l'esercito e la polizia sta cercando di capire cosa è successo attacco scriteriato, diretto a casa di Bibi Netanyahu. E' stata la risposta dell'Iran dopo la morte di Sinwar. Da Teheran hanno tentato di fare il colpo grosso, inviando un drone che è andato ad attaccare l'abitazione del premier israeliano. Dall'Iran è partito un drone che ha attaccato la casa di Netanyahu ma lui non c'era (Ansa Foto) Cityrumors.itSfrontati come non mai gli Iraniani. Non hanno rivendicato l'attacco, ma secondo fonti israeliane sono stati loro ad inviare il drone che ha lanciato un attacco proprio nell'abitazione di Netanyahu. E sono stati attimi di tensione, anche perché è stata colpita la residenza privata del premier israeliana a Cesarea da un drone partito dal Libano.

