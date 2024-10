Motomondiale: Gp Australia. Marquez "Calcolata male la prima staccata" (Di sabato 19 ottobre 2024) 'Il passo e il feeling c'erano: vedrò di non sbagliare anche domani" PHILLIP ISLAND (Australia) - "C'è sempre qualcosa che succede quando parto davanti. Oggi ho fatto un errore alla prima curva, calcolando male il punto di staccata. Martin. Invece, ha frenato prestissimo. Il passo e il feeling c'era Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. Marquez "Calcolata male la prima staccata" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 'Il passo e il feeling c'erano: vedrò di non sbagliare anche domani" PHILLIP ISLAND () - "C'è sempre qualcosa che succede quando parto davanti. Oggi ho fatto un errore allacurva, calcolandoil punto di. Martin. Invece, ha frenato prestissimo. Il passo e il feeling c'era

