Dilei.it - Morte di Liam Payne, Cheryl Cole rompe il silenzio: “Mio figlio non rivedrà più suo padre”

(Di sabato 19 ottobre 2024)parla per la prima volta dopo ladi, suo ex compagno edi suoBear. La popstar britannica ha condiviso un lungo e commovente post sui social per ricordare l’ex One Direction, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo sfogo disui social per ricordareLa scomparsa di, deceduto a 31 anni dopo una misteriosa caduta dal terzo piano di un hotel, ha scosso la vita di milioni di fan in tutto il mondo. A piangere ladel cantante, tuttavia, sono anche familiari ed amici, che nelle ultime ore hanno trovato la forza di pronunciarsi sull’accaduto.