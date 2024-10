Milan-Udinese, la MOVIOLA: espulso Reijnders, il Var annulla due gol ai friulani (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan e Udinese si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 18, dirige l`incontro Daniele Chiffi della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 18, dirige l`incontro Daniele Chiffi della

Milan in 10 - batte l’Udinese col brivido : annullati 2 gol ai friulani col Var - al 95° sfuma quello del pari - Vittoria sofferta dei rossoneri che, passati in vantaggio con Chukwueze, resistono in inferiorità numerica ai friulani. Tra i casi da moviola più importanti, oltre al rosso a Reijnders, spiccano anche i 2 gol annullati all'Udinese col Var.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan-Udinese 1-0 : basta Chukwueze per i tre punti - Si chiude sul risultato di 1-0 il match tra Milan e Udinese: basta il gol di Chukwueze per regalare ai rossoneri i tre punti L'articolo Milan-Udinese 1-0: basta Chukwueze per i tre punti proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Pagelle Milan-Udinese : la vittoria di Fonseca e Samuel Chukwueze - La vince il Milan e nessun altro. Proprio come con Leao. Unico! OKAFOR 6 Dal sup piede parte il vantaggio del Milan. E non è sempre un male… FOFANA 6 Dalla mezz’ora in avanti gli tocca anche correre… Pagelle Milan-Udinese: Morata esce tra gli applausi di San Siro View this post on Instagram A post shared by AC Milan (@acmilan) Pagelle Milan-Udinese: la ... (Dailymilan.it)