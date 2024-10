Cityrumors.it - “Mike”: la serie evento su Bongiorno commuove il pubblico. 15 minuti di applausi all’anteprima

(Di sabato 19 ottobre 2024), a cento anni dalla sua nascita, viene ricordato con una minisulla Rai: 15di. L’altro. Questo emerge dal prodotto di Giuseppe Bonito confezionato per Rai Cinema: undiverso, più intimo e meno conosciuto. Quell’intenzione di tributo – che la radiotelevisione italiana ha voluto fare al conduttore – si mescola a un’esigenza di vissuto ed emozioni. Tutto in un unico contenitore, che viene diviso in due parti soltanto per esigenze televisive, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma., l’omaggio alla Festa del Cinema di Roma (ANSA-CityRumors.it)La moglie Daniela e il figlio Leonardo erano in prima fila tra ile l’Auditorium Parco della Musica ha riservato al girato ben 15di