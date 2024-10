Migranti in Albania, Meloni furente cerca nuove soluzioni e attacca il Pd: “Siete scandalosi” (Di sabato 19 ottobre 2024) La soluzione potrebbe giungere dal Patto su migrazione e asilo dell'Ue, in cui è previsto un cambio nel significato di "Paese sicuro" che potrebbe allargare i criteri per l'invio di Migranti in Albania L'articolo Migranti in Albania, Meloni furente cerca nuove soluzioni e attacca il Pd: “Siete scandalosi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti in Albania, Meloni furente cerca nuove soluzioni e attacca il Pd: “Siete scandalosi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La soluzione potrebbe giungere dal Patto su migrazione e asilo dell'Ue, in cui è previsto un cambio nel significato di "Paese sicuro" che potrebbe allargare i criteri per l'invio diinL'articoloinil Pd: “” proviene da Il Difforme.

