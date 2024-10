Maltempo nel Ravennate, continua il monitoraggio dei fiumi: nuova allerta 'arancione' (Di sabato 19 ottobre 2024) Rimangono sotto attento monitoraggio la situazione meteo e i livelli dei fiumi nel Ravennate, con l'ondata di Maltempo che da questa mattina sta interessando il territorio romagnolo. Dopo l'allerta rossa in vigore per la giornata di oggi, che ha portato alla chiusura delle scuole, arriva Ravennatoday.it - Maltempo nel Ravennate, continua il monitoraggio dei fiumi: nuova allerta 'arancione' Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Rimangono sotto attentola situazione meteo e i livelli deinel, con l'ondata diche da questa mattina sta interessando il territorio romagnolo. Dopo l'rossa in vigore per la giornata di oggi, che ha portato alla chiusura delle scuole, arriva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo mette in allerta il Ravennate : si valuta la chiusura di scuole e luoghi di aggregazione - In relazione all’allerta meteo 'rossa' diramata da Arpae Emilia Romagna per la giornata di domani, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha nuovamente attivato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) che oggi pomeriggio alle ore 16 si riunirà con tutti i rappresentanti degli Enti... (Ravennatoday.it)

Maltempo - ancora allerta rossa in Emilia Romagna : il fiume Lamone ha rotto l’argine a Traversara - nel ravennate - L’acqua attualmente sta trafilando per i campi, attraversando la zona rossa, e si scola nel fosso Barbavera che al momento la sta supportando”. Lo comunica il comune di Bagnacavallo (Ravenna), facendo il punto sulla situazione in Regione. Dopo l’allerta rossa per il maltempo diramata ieri in Emilia Romagna (confermata fino alle 24 di oggi), il fiume Lamone ha rotto l’argine nel ravennate. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna. Fiume Lamone rompe argine nel Ravennate - La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio di ieri, proprio dopo l'allerta rossa (IL METEO). Particolarmente colpita l’Emilia Romagna, dove è allerta rossa. . Ancora maltempo sull’Italia, con forti piogge su buona parte del Paese. Nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), nello stesso punto della rotta del 19 settembre, ... (Tg24.sky.it)