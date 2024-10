Mafia: Presidente Ars, 'no idolatrare Messina Denaro con film, ricordarsi invece di chi combatte' (Di sabato 19 ottobre 2024) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - "Anziché fare conoscere la Sicilia, come qualche cinematografo fa idolatrando miti come Matteo Messina Denaro, bisogna ricordarsi che questa terra è la terra di Boris Giuliano, di Falcone, Borsellino, di Piersanti Mattarella e di chi ha combattuto la Mafia". Così il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, intervenendo alla manifestazione per i due anni del governo Meloni, a Palermo. Iltempo.it - Mafia: Presidente Ars, 'no idolatrare Messina Denaro con film, ricordarsi invece di chi combatte' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - "Anziché fare conoscere la Sicilia, come qualche cinematografo fa idolatrando miti come Matteo, bisognache questa terra è la terra di Boris Giuliano, di Falcone, Borsellino, di Piersanti Mattarella e di chi ha combattuto la". Così ildell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, intervenendo alla manifestazione per i due anni del governo Meloni, a Palermo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mafia : Presidente Ars - 'no idolatrare Messina Denaro con film - ricordarsi invece di chi combatte' - Così il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, intervenendo alla manifestazione per i due anni del governo Meloni, a Palermo. (Adnkronos) - "Anziché fare conoscere la Sicilia, come qualche cinematografo fa idolatrando miti come Matteo Messina Denaro, bisogna ricordarsi che questa terra è la terra di Boris Giuliano, di Falcone, Borsellino, di Piersanti Mattarella e di chi ... (Liberoquotidiano.it)

Mafie : arresto per cugino Messina Denaro - 22. Parrino e altri coinvolti in "Alleanza mafie" potranno ricorrere in Cassazione. 49 Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Dda (Direzione distrettuale antimafia) che chiedeva la custodia cautelare in carcere per Paolo Aurelio Errante Parrino,figura centrale della maxi inchiesta "Hydra" sulla presunta alleanza tra componenti delle tre mafie:Cosa Nostra,'ndrangheta e ... (Televideo.rai.it)

Alleanza tra Cosa Nostra - 'ndrangheta e camorra : il riesame dice sì all'arresto di Paolo Aurelio Errante Parrino. E' il cugino di Matteo Messina Denaro - Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Dda che chiedeva la custodia cautelare in carcere per Paolo Aurelio Errante Parrino , una delle figure centrali della maxi inchiesta «Hydra» su una presunta alleanza tra componenti delle tre mafie: Cosa Nostra , 'ndrangheta e camorra. Parrino , 77 anni, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il «punto di raccordo» tra il presunto ... (Gazzettadelsud.it)