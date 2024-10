LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen rimane davanti, Sainz si prende la terza piazza! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12/19 giri. Giro veloce per Charles Leclerc che adesso sta andando fortissimo: è in zona DRS su Sainz. 11/19 giri. Leclerc adesso non ci sta e cerca di andare a caccia della terza posizione di Sainz e quindi del podio. 10/19 giri. Verstappen sta gestendo alla grande la gara e resta con un vantaggio di circa 1?5 nei confronti di Norris. 10/19 giri. Reagisce Leclerc! Il monegasco accompagna fuori di forza Russell e si guadagna la quarta posizione. 9/19 giri. Una Sprint Race che è un bellissimo antipasto in vista di domani: tanti sorpassi e tanto equilibrio tra i primi quattro team del Mondiale. 9/19 giri. Sainz si butta all’interno di Russell e si prende la terza posizione! Che gara da parte del madrileno. 7/19 giri. Sainz ha passato Leclerc e ora va all’attacco di Russell: mezzo secondo il distacco. Sembra avere un buon passo lo spagnolo. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen rimane davanti, Sainz si prende la terza piazza! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12/19 giri. Giro veloce per Charles Leclerc che adesso sta andando fortissimo: è in zona DRS su. 11/19 giri. Leclerc adesso non ci sta e cerca di andare a caccia dellaposizione die quindi del podio. 10/19 giri.sta gestendo alla grande la gara e resta con un vantaggio di circa 1?5 nei confronti di Norris. 10/19 giri. Reagisce Leclerc! Il monegasco accompagna fuori di forza Russell e si guadagna la quarta posizione. 9/19 giri. Una Sprint Race che è un bellissimo antipasto in vista di domani: tanti sorpassi e tanto equilibrio tra i primi quattro team del Mondiale. 9/19 giri.si butta all’interno di Russell e silaposizione! Che gara da parte del madrileno. 7/19 giri.ha passato Leclerc e ora va all’attacco di Russell: mezzo secondo il distacco. Sembra avere un buon passo lo spagnolo.

