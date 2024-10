LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia schiera le campionesse olimpiche della madison! C’è Viviani (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se molti atleti italiani non sono arrivati al meglio della condizione e alcuni (in particolare Filippo Ganna) hanno rinunciato a partecipare. Nella terza giornata si assegnano quattro titoli e la squadra italiana punta a rimpinguare un bottino fin qui piuttosto esiguo di medaglie. Si parte con le qualificazioni del Time Trial 500 metri femminile con Miriam Vece impegnata a dare l’assalto alla difficile finale a otto. Si prosegue con le qualificazioni e i primi turni della velocità maschile. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia schiera le campionesse olimpiche della madison! C’è Viviani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellaquarta giornata deidisu. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se molti atleti italiani non sono arrivati al megliocondizione e alcuni (in particolare Filippo Ganna) hanno rinunciato a partecipare. Nella terza giornata si assegnano quattro titoli e la squadra italiana punta a rimpinguare un bottino fin qui piuttosto esiguo di medaglie. Si parte con le qualificazioni del Time Trial 500 metri femminile con Miriam Vece impegnata a dare l’assalto alla difficile finale a otto. Si prosegue con le qualificazioni e i primi turnivelocità maschile.

