L’autore Giangi Milesi presenta Raccontare è il mio mestiere alla Libreria Palomar

(Di sabato 19 ottobre 2024) Bergamo. Venerdì 8 novembre 2024 alle 18, a Bergamo in via Angelo Mai, 10/i, si terrà lazione del libro “è il mio” di, in dialogo con Andrea Valesini e Max Pavan. Come suggerisce Lella Costa nella sua prefazione, scrivere un’autobiografia può sembrare un atto di narcisismo, ma è anche un gesto di generosità. In questo libro,ci offre una testimonianza autentica del suo percorso, un lascito di esperienze e sogni che consente di accedere a un patrimonio umano ricco di spunti di riflessione. Tra momenti di profondità e un pizzico di leggerezza,esplora le sfide e le conquiste di una vita dedicata al terzo settore, affrontando temi di grande attualità come la solidarietà e la ricerca di un senso in un mondo complesso.