La lista civica Cappello sostiene Isabella Conti: "È una donna del fare" (Di sabato 19 ottobre 2024) La lista civica Cappello, compagine che siede tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, sosterrà la candidatura di Isabella Conti (Pd) alle elezioni regionali. L’endorsement è arrivato ieri direttamente dall’ex candidata sindaca Carmen Cappello, punto di riferimento del gruppo rappresentato oggi nell’Aula di piazza Matteotti da Renato Dalpozzo. "Nell’attuale contesto politico, riteniamo di dover prendere posizione – spiega Cappello guardando all’appuntamento del 17-18 novembre –, senza tuttavia rinunciare ai nostri valori di libertà e indipendenza e rivendicando il nostro posizionamento di opposizione in Consiglio comunale. Ilrestodelcarlino.it - La lista civica Cappello sostiene Isabella Conti: "È una donna del fare" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La, compagine che siede tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, sosterrà la candidatura di(Pd) alle elezioni regionali. L’endorsement è arrivato ieri direttamente dall’ex candidata sindaca Carmen, punto di riferimento del gruppo rappresentato oggi nell’Aula di piazza Matteotti da Renato Dalpozzo. "Nell’attuale contesto politico, riteniamo di dover prendere posizione – spiegaguardando all’appuntamento del 17-18 novembre –, senza tuttavia rinunciare ai nostri valori di libertà e indipendenza e rivendicando il nostro posizionamento di opposizione in Consiglio comunale.

