La Conca d’Oro a Caccamo, in ballo c’è il primo posto in classifica (Di sabato 19 ottobre 2024) Giunti alla 4a giornata del campionato di Seconda Categoria, il bilancio del Sicilia Footbal Club, della Conca d’Oro e del Real Caccamo, appare simmetrico con un bagaglio di ben 7 unità che consentono loro di occupare momentaneamente il vertice della classifica del girone B, con una differenza reti che vede i palermitani leggermente in vantaggio. (Monrealelive.it) Monrealelive.it - La Conca d’Oro a Caccamo, in ballo c’è il primo posto in classifica Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Giunti alla 4a giornata del campionato di Seconda Categoria, il bilancio del Sicilia Footbal Club, dellae del Real, appare simmetrico con un bagaglio di ben 7 unità che consentono loro di occupare momentaneamente il vertice delladel girone B, con una differenza reti che vede i palermitani leggermente in vantaggio. (Monrealelive.it)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Judo Fisdir - campionato regionale 2024 : vince la società palermitana Conca d’Oro - La Conca d’Oro Ssd, società palermitana del gruppo Oxygen, affiliata a Endas Sicilia conquista il titolo di campione regionale judo Fisdir 2024. Un risultato centrato al ter-mine della terza e ultima tappa del campionato, che si è disputata a Montelepre, lo scorso 6 ottobre. Gli atleti con... (Palermotoday.it)

Conca d’Oro - seconda vittoria di fila - 3-1 allo Sciara - […] (Monrealelive. it) . Due partite, due vittorie: questo pomeriggio, i ragazzi di mister Maggio, hanno collezionato il secondo bottino stagionale, in trasferta a Sciara, in un match complicato, condizionato dalle caratteristiche del rettangolo di gioco ma che comunque ha visto esultare al triplice fischio i rossoblu, a seguito del risultato di 1-3, maturato contro i padroni di casa. (Monrealelive.it)

Secondo match per la Conca d’Oro - caccia ai tre punti a Sciara - MONREALE – I primi 3 punti stagionali, guadagnati dal roster normanno contro la Polisportiva Ficarazzi, la scorsa domenica, rappresentano un volano per continuare ad alimentare l’entusiasmo attraverso le prestazioni sul campo, compatibilmente con gli obiettivi prefissati dalla società: a Sciara, dunque, per continuare a costruire. (Monrealelive.it)