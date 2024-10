Gaeta.it - Kentucky Fried Chicken raddoppia la presenza in Toscana con un nuovo ristorante a Siena

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La catena di fast foodannuncia l’apertura di un, situato all’interno del centro commerciale Galleria Porta, inaugurato il 17 ottobre. Questopunto vendita segna un importante passo nella strategia di espansione della compagnia in Italia centrale, dove il mercato si presenta come un’opportunità crescente per il futuro del marchio. Una nuova apertura in una città d’arte, conosciuta per il suo ricco patrimonio culturale e il suo fascino storico, è la nuova location scelta da KFC per il suo terzoin, dopo quelli già operativi a Firenze e Livorno. L’apertura in una zona così strategica è il riflesso della volontà dell’azienda di attrarre un pubblico non solo locale, ma anche internazionale, dato il flusso costante di turisti che visitano la città ogni anno.