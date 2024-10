Juventus, Thiago Motta: “con la Lazio ecco quello che voglio” (Di sabato 19 ottobre 2024) In vista della sfida della Juventus contro la Lazio, Thiago Motta ha presentato la partita contro la squadra di Baroni nella consueta conferenza stampa della vigilia, esprimendo fiducia nonostante i numerosi assenti. “Ho visto tutti molto bene. Abbiamo fatto un ottimo allenamento, saremo pronti. voglio vedere la prestazione – ha dichiarato il tecnico della Juventus – perché quella porta al risultato. Non voglio la prestazione solo per estetica, non l’ho mai voluto. Credo ciecamente che la squadra che gioca bene abbia più probabilità di vincere. Per giocare bene intendo molte cose: difendersi bene, pressare bene l’avversario nella prima pressione, avendo umiltà , generosità , per poi andare avanti a pressare. Attaccare gli spazi che dobbiamo attaccare, avere voglia di attaccare l’area avversaria per fare gol. Tante cose fatte bene per avere più probabilità di vincere. Calcioweb.eu - Juventus, Thiago Motta: “con la Lazio ecco quello che voglio” Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) In vista della sfida dellacontro laha presentato la partita contro la squadra di Baroni nella consueta conferenza stampa della vigilia, esprimendo fiducia nonostante i numerosi assenti. “Ho visto tutti molto bene. Abbiamo fatto un ottimo allenamento, saremo pronti.vedere la prestazione – ha dichiarato il tecnico della– perché quella porta al risultato. Nonla prestazione solo per estetica, non l’ho mai voluto. Credo ciecamente che la squadra che gioca bene abbia più probabilità di vincere. Per giocare bene intendo molte cose: difendersi bene, pressare bene l’avversario nella prima pressione, avendo umiltà , generosità , per poi andare avanti a pressare. Attaccare gli spazi che dobbiamo attaccare, avere voglia di attaccare l’area avversaria per fare gol. Tante cose fatte bene per avere più probabilità di vincere.

