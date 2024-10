Italia-Albania andata e ritorno (Di sabato 19 ottobre 2024) Italia-Albania andata e ritorno. Prima sono partiti dall’Italia 16 migranti, dieci originari dell’Egitto e sei del Bangladesh, soccorsi in acque internazionali dalle autorità Italiane. Partiti dall’Italia e diretti in Albania con un pattugliatore della Marina Militare il 16 ottobre. Poi, sempre a bordo della stessa nave della Marina Militare, dall’Albania ne sono tornati in Italia quattro, sbarcati a Brindisi. Due perché minori, altri due perché soggetti vulnerabili. I restanti dodici rimasti in Albania sono rientrati in Italia con motovedetta della Guardia Costiera sabato 19 ottobre, porto di arrivo Bari. Poi al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari. Italia-Albania andata e ritorno con spese a carico dell’Italia. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 19 ottobre 2024). Prima sono partiti dall’16 migranti, dieci originari dell’Egitto e sei del Bangladesh, soccorsi in acque internazionali dalle autoritàne. Partiti dall’e diretti incon un pattugliatore della Marina Militare il 16 ottobre. Poi, sempre a bordo della stessa nave della Marina Militare, dall’ne sono tornati inquattro, sbarcati a Brindisi. Due perché minori, altri due perché soggetti vulnerabili. I restanti dodici rimasti insono rientrati incon motovedetta della Guardia Costiera sabato 19 ottobre, porto di arrivo Bari. Poi al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.con spese a carico dell’

