Iran: martirio Sinwar non fermerà Hamas (Di sabato 19 ottobre 2024) 8.30 Il movimento islamico palestinese Hamas "è vivo e rimarrà tale" nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar, ucciso durante un'operazione militare israeliana. E' l'avvertimento del leader supremo Iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei. "La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza" contro Israele, ma esso "non si fermerà affatto con il martirio di Sinwar", ha affermato Khamenei in un comunicato.

Guerra Israele-Libano - news in diretta. Khamenei : “Il martirio di Sinwar non fermerà Hamas”. Drone colpisce struttura a Nord di Tel Aviv - Continua a leggere . Drone dal Libano colpisce struttura vicino a Cesarea. Khamenei annuncia: "Hamas è vivo e tale resterà", mentre si cerca di capire chi sarà il successo di Sinwar. Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. (Fanpage.it)

Gaza - Khamenei : “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” - (Adnkronos) – Hamas è vivo nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar in un'operazione militare israeliana a Gaza. Ad assicurarlo è stato oggi l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ... (Webmagazine24.it)

Gaza - Khamenei : “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” - (Adnkronos) – Hamas è vivo nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar in un'operazione militare israeliana a Gaza. "La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza" contro Israele, ha dichiarato, garantendo che "non finirà affatto con il martirio di Sinwar". Le […]. Ad assicurarlo è stato oggi l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana. (Periodicodaily.com)