Ieri in Campania: si ribalta tir sull’A1, muore conducente. Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, venerdì 18 ottobre 2024. Avellino – Con una sentenza del Tribunale di Benevento, il collegio penale ha condannato una insegnante dell’Istituto scolastico “Lazzaruolo” di Grottaminarda, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla parte civile, minore di età. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo 7 anni e mezzo alla guida della Procura della Repubblica Aldo Policastro lascia l’incarico di Procuratore capo di Benevento. Ora è il nuovo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli. Ieri mattina nell‘Aula 1 del Tribunale il saluto della città da parte delle istituzioni cittadine civili militari religiose. Anteprima24.it - Ieri in Campania: si ribalta tir sull’A1, muore conducente. Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 18 ottobre 2024. Avellino – Con una sentenza del Tribunale di Benevento, il collegio penale ha condannato una insegnante dell’Istituto scolastico “Lazzaruolo” di Grottaminarda, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla parte civile, minore di età. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo 7 anni e mezzo alla guida della Procura della Repubblica Aldo Policastro lascia l’incarico di Procuratore capo di Benevento. Ora è il nuovo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.mattina nell‘Aula 1 del Tribunale il saluto della città da parte delle istituzioni cittadine civili militari religiose.

