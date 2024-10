I candidati del M5S pronti per le Regionali: "Continuiamo la collaborazione con de Pascale" (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è tenuta ieri la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni Regionali per la provincia di Ravenna. I 4 candidati sono Igor Gallonetto, Massimo Bosi, Anastasia Ruggeri e Antonella Ravagli. L'evento è stato aperto dal senatore Marco Croatti, che ha ricordato Ravennatoday.it - I candidati del M5S pronti per le Regionali: "Continuiamo la collaborazione con de Pascale" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è tenuta ieri la presentazione ufficiale deidel Movimento 5 Stelle alle elezioniper la provincia di Ravenna. I 4sono Igor Gallonetto, Massimo Bosi, Anastasia Ruggeri e Antonella Ravagli. L'evento è stato aperto dal senatore Marco Croatti, che ha ricordato

“Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro” - i candidati modenesi per le Regionali - La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha ufficializzato le liste in tutti i collegi elettorali dell'Emilia Romagna per le elezioni di novembre. Migliaia di cittadine e cittadini hanno... (Modenatoday.it)

Elezioni regionali - Fratelli d'Italia presenta i suoi candidati : "Proposta politica di qualità" - Fratelli d’Italia ha presentato i propri candidati per le prossime elezioni regionali alla presenza della deputata Alice Buonguerrieri. I candidati sono Maria Gabriella Di Pentima, Massimiliano Pompignoli, Luca Pestelli e Stefano Spinelli. Ecco le osservazioni e le proposte dei candidati, a... (Forlitoday.it)

Il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati alle elezioni regionali - Sono stati presentati, nel corso di una conferenza stampa, i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali per la provincia di Rimini. L'evento è stato aperto dai saluti di Giulia Sarti e del Senatore Marco Croatti, che hanno dato il benvenuto ai presenti, sottolineando l'importanza... (Riminitoday.it)