I 12 migranti del Cpr in Albania in viaggio verso Bari Salvini e Nordio | I giudici hanno fatto una scelta politica

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una motovedetta della Guardia Costiera è partita da Brindisi e arrivata oggi a Shengjin per prelevare i 12dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio indove erano arrivati il 16 otobbre e riportarli in Italia, a. Ieri il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nelle strutture al di là dell’Adriatico frutto dell’accordo tra Roma e Tirana, avendo stabilito che i Paesi di provenienza delle 12 persone – Egitto e Bangladesh – non sono considerati sicuri. Per questo, inon possono essere rimpatriati né trattenuti in zone di frontiera ediritto a rimanere in Italia.