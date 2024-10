Gli eventi della Regione Lazio e di Roma Lazio Film Commission alla Festa del Cinema di Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) Diverse le iniziative della Regione Lazio e di Roma Lazio Film Commission alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma all’Auditorium Parco della Musica fino al 27 ottobre 2024. E’ stato inaugurato giovedì 17 ottobre, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica – dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e da Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio – lo spazio “Lazio, Terra di Cinema”, alla presenza di numerosi esponenti della politica e della cultura. “Importante per noi investire sui giovani e sulle creatività”, ha sottolineato Rocca, che ha aggiunto: “Il Lazio è da sempre una terra di Cinema. Vogliamo continuare a valorizzare le nostre eccellenze e offrire opportunità per far conoscere le bellezze della nostra Regione al mondo intero”. Romadailynews.it - Gli eventi della Regione Lazio e di Roma Lazio Film Commission alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Diverse le iniziativediCommission alla diciannovesima edizioneFesta deldiin programma all’Auditorium ParcoMusica fino al 27 ottobre 2024. E’ stato inaugurato giovedì 17 ottobre, all’interno dell’Auditorium ParcoMusica – dal Presidente, Francesco Rocca e da Lorenza Lei, Responsabile Strutturae Audiovisivo– lo spazio “, Terra di”, alla presenza di numerosi esponentipolitica ecultura. “Importante per noi investire sui giovani e sulle creatività”, ha sottolineato Rocca, che ha aggiunto: “Ilè da sempre una terra di. Vogliamo continuare a valorizzare le nostre eccellenze e offrire opportunità per far conoscere le bellezzenostraal mondo intero”.

