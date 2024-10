Imiglioridififa.com - FC 25, I migliori giovani Esterni Destri (ED) per la Modalità Carriera

(Di sabato 19 ottobre 2024) Gli(ED) sono fondamentali per dare profondità e velocità all’attacco nelladi FC 25. In questo articolo scoprirai italenti under 21, pronti a fare la differenza sulla fascia destra. QuestiED offrono una combinazione letale di dribbling, cross e capacità di andare al tiro, rendendoli ideali per le squadre che puntano a migliorare il proprio gioco offensivo.Se desideri una panoramica completa su tutti igiocatori di FC 25 per ogni ruolo, puoi dare un’occhiata alla nostra guida definitiva suitalenti di FC 25. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! In questo articolo trovi due tabelle: quella deiED ordinata per Potenziale (POT) e quella deiED ordinata per Crescita (CRS).