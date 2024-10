Edoardo Leo in dialogo con gli studenti: un’occasione per esplorare il suo ultimo film (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Edoardo Leo, regista e attore di spicco nel panorama cinematografico italiano, sarà protagonista di due incontri con gli studenti dell’Università di Macerata e dell’Università di Urbino rispettivamente il 23 e il 25 ottobre. Queste occasioni rappresentano un’importante opportunità per discutere i temi del suo ultimo film “Non sono quello che sono”, che sarà nelle sale a partire dal 14 novembre per Vision Distribution. Il film reinterpreta la tragedia di Otello di William Shakespeare in un contesto contemporaneo, collocato nei primi anni 2000. Gli incontri: luoghi e moderatori Il primo incontro si svolgerà il 23 ottobre alle ore 18:00 presso l’Università di Macerata, dove l’editrice Francesca Chiappa avrà il compito di moderare il dialogo tra Edoardo Leo e gli studenti. Gaeta.it - Edoardo Leo in dialogo con gli studenti: un’occasione per esplorare il suo ultimo film Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterLeo, regista e attore di spicco nel panorama cinematografico italiano, sarà protagonista di due incontri con glidell’Università di Macerata e dell’Università di Urbino rispettivamente il 23 e il 25 ottobre. Queste occasioni rappresentano un’importante opportunità per discutere i temi del suo“Non sono quello che sono”, che sarà nelle sale a partire dal 14 novembre per Vision Distribution. Ilreinterpreta la tragedia di Otello di William Shakespeare in un contesto contemporaneo, collocato nei primi anni 2000. Gli incontri: luoghi e moderatori Il primo incontro si svolgerà il 23 ottobre alle ore 18:00 presso l’Università di Macerata, dove l’editrice Francesca Chiappa avrà il compito di moderare iltraLeo e gli

