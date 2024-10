Drone contro la casa di Netanyahu a Cesarea, lui gira un video: «Niente ci dissuaderà: siamo in una guerra esistenziale» (Di sabato 19 ottobre 2024) Parla camminando su un prato e indossando gli occhiali da sole. E interrompe lo Shabbat per dichiarare al mondo che Israele sta conducendo una guerra esistenziale. Bibi Netanyahu ha registrato un Ilmessaggero.it - Drone contro la casa di Netanyahu a Cesarea, lui gira un video: «Niente ci dissuaderà: siamo in una guerra esistenziale» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Parla camminando su un prato e indossando gli occhiali da sole. E interrompe lo Shabbat per dichiarare al mondo che Israele sta conducendo una. Bibiha registrato un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La guerra continua. Hamas trattiene gli ostaggi. “Per Netanyahu è dura” - Gli occhi di tutti sono puntati su cosa farà Hamas, ma anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che pure ha riportato una vittoria simbolica importante, si trova in una situazione di difficoltà. (Photo by Israeli Army / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Handout / Israeli Army' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ... (Quotidiano.net)

Gaza - Idf verso ammutinamento : "Netanyahu uccide innocenti per prolungare guerra e rimanere al potere" - La lettera di 130 soldati - I soldati nella lettera: "Molti civili sono stati uccisi dai bombardamenti dell'Idf, molti di più di quelli che sono stati salvati nelle operazioni militari" Con una lettera aperta, inviata al ministro della Difesa israeliano Gallant, 130 riservisti israeliani hanno dichiarato il rifiuto di p . (Ilgiornaleditalia.it)

Netanyahu - l'ultimatum dopo la morte di Sinwar : «Se rilasciano gli ostaggi questa guerra può finire» - La grande caccia è finita. Nel modo forse più imprevedibile e inatteso per un epilogo inseguito da 377 giorni. Yahia Sinwar, la mente del 7 ottobre, il massacro di 1200 persone tra... (Ilmattino.it)