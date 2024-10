Ilprimatonazionale.it - “Dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa”, ovvero la battaglia di Zama

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott – La miglior difesa, si sa, è l’attacco. Ma no, il calcio non esisteva ancora quando nel 204 a.C. Publio Cornelione, celebre stratega militare romano, ottenne dal Senato – non senza dubbi – il benestare per aprire un nuovo (e definitivo) fronte in quella passata alla storia come seconda guerra punica. Le ostilità sarebbero continuate sul versante africano. Roma contro Cartagine, qualcuno l’ha definito “il conflitto mondiale dell’antichità” – almeno per quanto riguarda l’area del mare nostrum. Ad ogni modo per costi, popoli coinvolti e – soprattutto – conseguenze, stiamo parlando senza alcun dubbio dello scontro bellico più importante di quel determinato periodo storico. Nel giro di due anni il discendente delle gens Cornelia ebbe la meglio su Annibale, ladecisiva combattuta a. Ma andiamo con ordine.