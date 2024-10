De Laurentiis esalta Conte: “Vi svelo cosa mi piace più di lui” (Di sabato 19 ottobre 2024) Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare ed ha esaltato Antonio Conte, svelando qual è il dettaglio che ha apprezzato di più da inizio stagione Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a margine dell’evento “Eroici”, l’anteprima del docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport. Il patron partenopeo sta centellinando gli interventi in questo inizio di stagione e ha scelto questa come occasione per tornare a parlare dopo l’evento dello scorso mese legato alla partnership con Sorgesana. Quella di oggi è stata l’occasione ideale per complimentarsi con Antonio Conte per il lavoro fatto fin qui con la squadra, dopo la terribile stagione passata. Il primato in classifica dopo 7 turni vale ancora pochissimo, ma resta un segnale per tutte le concorrenti al titolo. Spazionapoli.it - De Laurentiis esalta Conte: “Vi svelo cosa mi piace più di lui” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Aurelio Deè tornato a parlare ed hato Antonio, svelando qual è il dettaglio che ha apprezzato di più da inizio stagione Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato a margine dell’evento “Eroici”, l’anteprima del docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport. Il patron partenopeo sta centellinando gli interventi in questo inizio di stagione e ha scelto questa come occasione per tornare a parlare dopo l’evento dello scorso mese legato alla partnership con Sorgesana. Quella di oggi è stata l’occasione ideale per complimentarsi con Antonioper il lavoro fatto fin qui con la squadra, dopo la terribile stagione passata. Il primato in classifica dopo 7 turni vale ancora pochissimo, ma resta un segnale per tutte le concorrenti al titolo.

Napoli - De Laurentiis : “Conte grande allenatore - è un leader” - . Nel lungo periodo abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa”. Mi piace molto la capacità camaleontica che l’allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello svolgimento della partita. Questo dimostra che Conte è un grande allenatore. (Sportface.it)

De Laurentiis : “Conte è un leader - felice che dia una mano al Napoli” - Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”, conclude. it. Il numero uno del club azzurro, poi, tornando sula stagione scorsa, sottolinea come “abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. (Anteprima24.it)

Cagni ai tifosi del Napoli : “Siate grati a De Laurentiis! Lukaku? Il suo acquisto era uno dei paletti imposti da Conte” - Infatti, io credo che abbia accettato Napoli, certo per l’ambiente, ma anche per Conte. com. Si può fare un paragone tra l’Empoli e il Piacenza di Cagni? Senz’altro, proprio come costruzione di un progetto. Qualità che non hanno espresso negli anni precedenti per colpa degli allenatori”. E lì le pressioni non ce ne sono e perciò riescono a lavorare al meglio”. (Napolipiu.com)