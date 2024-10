Danilo verso l’addio alla Juventus? Inter, nuova politica alla prova (Di sabato 19 ottobre 2024) Danilo potrebbe separarsi dalla Juventus al termine di questa stagione: il brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2025, rischia di non rinnovare con i rivali dell’Inter per lo scudetto. LA SITUAZIONE – Danilo non riesce a trovare lo spazio sperato in questa stagione con la Juventus. Il calciatore brasiliano, che negli scorsi anni aveva acquisito un ruolo centrale nella difesa e nello spogliatoio dei bianconeri, vede ora progressivamente ridursi il minutaggio con i piemontesi. L’allenatore Thiago Motta gli ha spesso preferito Pierre Kalulu e Nicolò Savona, tanto nella posizione di centrale quanto in quella di terzino destro. Risulta quindi difficile immaginarsi una sua permanenza alla Juventus laddove la situazione non dovesse mutare da qui al termine della stagione. Inter-news.it - Danilo verso l’addio alla Juventus? Inter, nuova politica alla prova Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024)potrebbe separarsi dal termine di questa stagione: il brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2025, rischia di non rinnovare con i rivali dell’per lo scudetto. LA SITUAZIONE –non riesce a trovare lo spazio sperato in questa stagione con la. Il calciatore brasiliano, che negli scorsi anni aveva acquisito un ruolo centrale nella difesa e nello spogliatoio dei bianconeri, vede ora progressivamente ridursi il minutaggio con i piemontesi. L’allenatore Thiago Motta gli ha spesso preferito Pierre Kalulu e Nicolò Savona, tanto nella posizione di centrale quanto in quella di terzino destro. Risulta quindi difficile immaginarsi una sua permanenzaladdove la situazione non dovesse mutare da qui al termine della stagione.

