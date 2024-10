Dalila Gelsomino dice addio a Eros Ramazzotti: ci ho provato. Ma non eravamo più felici (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalila Gelsomino dice addio a Eros Ramazzotti. La ragazza confea di averci provato ma non erano più felici insieme La storia tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è finita. Eppure ci hanno provato. Soprattutto lei. Ma “Eros e io non eravamo più felici insieme – ha raccontato la ragazza – Io ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti che è giusto lasciare andare”, ha detto ancora Dalila. Una storia d’amore che finisce dopo due anni, che si conclude con le parole di lei. Eros preferisce ancora il silenzio dopo i due fallimenti del suo passato sentimentale: il primo con Michelle Hunziker, la mamma della sua primogenita Aurora con cui è stato sposato per undici anni, dal 1998 al 2009. Dailymilan.it - Dalila Gelsomino dice addio a Eros Ramazzotti: ci ho provato. Ma non eravamo più felici Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024). La ragazza confea di avercima non erano piùinsieme La storia traè finita. Eppure ci hanno. Soprattutto lei. Ma “e io nonpiùinsieme – ha raccontato la ragazza – Io hoa tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti che è giusto lasciare andare”, ha detto ancora. Una storia d’amore che finisce dopo due anni, che si conclude con le parole di lei.preferisce ancora il silenzio dopo i due fallimenti del suo passato sentimentale: il primo con Michelle Hunziker, la mamma della sua primogenita Aurora con cui è stato sposato per undici anni, dal 1998 al 2009.

