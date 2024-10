Culture Of The Spirit Festival torna a Roma domenica 20 Ottobre

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

20la seconda edizione del "Of The" organizzato da Sahaja Yoga Italia APS e TEV Theatre of Eternal Values, con il patrocinio del MunicipioII e in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Dalle 10 alle 21 nella splendida cornice di Villa Giulia – piazzale di Villa Giulia 9 – musica, in programma danza, arte, poesia, conferenze e meditazione. Artisti provenienti da varie parti del mondo connessi dall'esperienza meditativa si uniranno negli splendidi giardini di Villa Giulia per regalare uno spettacolo internazionale unico nel suo genere. L'evento è gratuito con biglietto di ingresso ai giardini museali di 4 euro.