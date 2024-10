Così Hamas cambia le sue tattiche dopo la morte dei leader e l’invasione di Israele (Di sabato 19 ottobre 2024) Hamas già da tempo non ha più una struttura verticistica e potrebbe adesso portare avanti una lunga guerriglia dentro la Striscia. Così Hamas cambia le sue tattiche dopo la morte dei leader e l’invasione di Israele InsideOver. It.insideover.com - Così Hamas cambia le sue tattiche dopo la morte dei leader e l’invasione di Israele Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 19 ottobre 2024)già da tempo non ha più una struttura verticistica e potrebbe adesso portare avanti una lunga guerriglia dentro la Striscia.le sueladeidiInsideOver.

Il carro armato spara contro la tana di Sinwar : il capo di Hamas è morto così? | Video - L'esercito israeliano ha pubblicato venerdì un video che mostra il momento in cui un carro armato ha sparato contro un edificio dentro il quale si trovava il leader di Hamas Yahya Sinwar. L'IDF ha anche condiviso un filmato delle truppe che operano “nell'area in cui Yahya Sinwar è stato eliminato”. (Liberoquotidiano.it)

"Lunga e dolorosa battaglia" : così Hamas celebra il suo 7 ottobre - Questa mattina hanno avuto inizio le commemorazioni per l'attacco di un anno fa. Proseguono gli scontri con Hamas e Hezbollah. Netanyahu convoca una riunione non programmata del gabinetto di sicurezza. (Ilgiornale.it)

Ritorno alla dottrina Golda Meir - così Israele sta azzerando Hamas - Hezbollah e Houthi - The United Nations has acknowledged the toll as reliable. Israel's retaliatory military campaign in Gaza has killed at least 41,431 Palestinians, the majority of them civilians, according to figures provided by the health ministry in Hamas-run Gaza. Hanno la mappa dove scatenare l’inferno. (FILES) In this picture taken during a media tour organised by the Israeli military on December 15, ... (Quotidiano.net)