Cosa succede al nostro corpo quando torna l’ora solare?

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’arrivo del, che scatterà nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, scatena sempre reazioni contrastanti tra le persone. Se è vero che si dorme un’ora di più, è anche vero che la fine dellegale, può portare qualche disturbo alorganismo. Ciò avviene perché le giornate si accorciano, fa buio prima e i ritmi circadiani delpossono risentirne. Può infatti compare un calo dei livelli di energia e degli sbalzi d’umore, che si dovrebbe assestare dopo qualche settimana di abitudine. Nei soggetti predisposti può anche aumentare il senso d’ansia o depressione, legati appunto all’aumento delle ore di buio. Soprattutto se si tratta di persone che, per motivi di lavoro, escono di casa molto presto, con il Sole non ancora sorto. La mancanza di luce, infatti, influisce sul tono dell’umore, limitando, almeno per i primi giorni, l’efficienza.