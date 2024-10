Coppie gay e diritti dei figli. La Consulta ha fissato l’udienza sul caso sollevato dal Tribunale (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà la Corte Costituzionale nella seduta dell’11 dicembre prossimo ad esprimersi sulla questione di costituzionalità per il pieno riconoscimento dei figli in una coppia omogenitoriale, sollevata nei mesi scorsi dal Tribunale di Lucca. La vicenda ha per protagonista una coppia omosessuale della Versilia, due donne il cui figlio secondogenito, nato dopo un percorso di procreazione medicalmente assisitita svolto all’estero, era stato registrato dal comune di Camaiore. La Procura di Lucca aveva impugnato l’atto di registrazione, chiedendone la cancellazione in relazione al riconoscimento della madre “intenzionale“ (oltre a quella biologica) e chiamando in causa il Tribunale. Lanazione.it - Coppie gay e diritti dei figli. La Consulta ha fissato l’udienza sul caso sollevato dal Tribunale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà la Corte Costituzionale nella seduta dell’11 dicembre prossimo ad esprimersi sulla questione di costituzionalità per il pieno riconoscimento deiin una coppia omogenitoriale, sollevata nei mesi scorsi daldi Lucca. La vicenda ha per protagonista una coppia omosessuale della Versilia, due donne il cuio secondogenito, nato dopo un percorso di procreazione medicalmente assisitita svolto all’estero, era stato registrato dal comune di Camaiore. La Procura di Lucca aveva impugnato l’atto di registrazione, chiedendone la cancellazione in relazione al riconoscimento della madre “intenzionale“ (oltre a quella biologica) e chiamando in causa il

