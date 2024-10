Conte ha fatto una richiesta a Gilmour: Ecco cosa trapela (Di sabato 19 ottobre 2024) Discorso motivazionale di Conte a Billy Gilmour prima della sfida con l’Empoli Ultime notizie calcio Napoli – Billy Gilmour, sarà chiamato a guidare il centrocampo del Napoli nella difficile trasferta di Empoli, e quasi sicuramente anche nella sfida contro il Lecce. Con Stan Lobotka fuori causa, il giovane scozzese avrà l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore e prendersi la scena, diventando protagonista in uno dei momenti chiave della stagione azzurra. Antonio Conte non ha lasciato nulla al caso e, come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha voluto parlare a cuore aperto con Gilmour. L’allenatore sa bene quanto sia fondamentale liberare il giovane talento dalla pressione dei paragoni con Lobotka, e lo ha incoraggiato con parole semplici ma dirette: “Non pensare ai paragoni, fai quello che hai fatto per due anni al Brighton”. Napolipiu.com - Conte ha fatto una richiesta a Gilmour: Ecco cosa trapela Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Discorso motivazionale dia Billyprima della sfida con l’Empoli Ultime notizie calcio Napoli – Billy, sarà chiamato a guidare il centrocampo del Napoli nella difficile trasferta di Empoli, e quasi sicuramente anche nella sfida contro il Lecce. Con Stan Lobotka fuori causa, il giovane scozzese avrà l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore e prendersi la scena, diventando protagonista in uno dei momenti chiave della stagione azzurra. Antonionon ha lasciato nulla al caso e, come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha voluto parlare a cuore aperto con. L’allenatore sa bene quanto sia fondamentale liberare il giovane talento dalla pressione dei paragoni con Lobotka, e lo ha incoraggiato con parole semplici ma dirette: “Non pensare ai paragoni, fai quello che haiper due anni al Brighton”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gilmour ha già sorpreso tutti in allenamento - compreso Conte - la Repubblica – Gilmour ha già sorpreso tutti in allenamento, compreso Conte L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla gara di domani fra Empoli … L'articolo Gilmour ha già sorpreso tutti in allenamento, compreso Conte proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Conte : «Spiace per l’infortunio di Lobotka - ma ho piena fiducia in Gilmour che lo sostituirà» - Abbiamo appena iniziato. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza presentando il match contro l’Empoli ed ha parlato dell’infortunio di Lobotka e come lo sostituirà Conte su Lobotka «La sosta ci ha portato dei problemi, Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente dispiace perché si stava ... (Ilnapolista.it)

Empoli-Napoli - le scelte di Conte : pochi dubbi - tocca a Gilmour - La linea difensiva sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola. Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Le scelte di mister Conte per Empoli-Napoli Il portiere Caprile, ex di turno, avrà l’occasione di brillare in un match che lo vede tornare a Empoli, dove ha giocato la scorsa stagione. (Napolipiu.com)