Chiamamifaro conquista Amici 24 | il debutto della giovane cantante figlia d’arte

Il talent show Amici 24 di Maria De Filippi ha accolto un nuovo talento, Chiamamifaro, il cui vero nome è Angelica Gori. La giovane artista ha recentemente ottenuto il suo posto nella scuola battendo l'ex allieva Alena in una sfida entusiasmante. Figlia della giornalista Cristina Parodi e del produttore televisivo e europarlamentare Giorgio Gori, Chiamamifaro porta con sé una grande voglia di apprendere e mettersi alla prova, caratteristiche che hanno già colpito i giudici e il pubblico. Chi è Chiamamifaro Chiamamifaro è nata il 24 luglio 2001 e di recente si è laureata, un traguardo raggiunto poco prima di entrare nell'ambiente altamente competitivo di Amici 24. Malgrado la giovane età, ha già accumulato esperienze significative nel mondo della musica.

