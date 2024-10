Cheryl Cole ricorda Liam Payne: «Non era solo una popstar, era un padre per nostro figlio di sette anni. Un figlio che deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre» (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex compagna parla di un evento sconvolgente e di un momento indescrivibilmente doloroso. Chiede a tutti di rispettare la memoria di Payne anche per rispetto a suo figlio Vanityfair.it - Cheryl Cole ricorda Liam Payne: «Non era solo una popstar, era un padre per nostro figlio di sette anni. Un figlio che deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex compagna parla di un evento sconvolgente e di un momento indescrivibilmente doloroso. Chiede a tutti di rispettare la memoria dianche per rispetto a suo

Liam Payne - il padre arriva nell'hotel in cui è morto il figlio : il video dall'Argentina - Un dolore inimmaginabile. Arrivano dall'Argentina le foto di Geoff Payne, padre di Liam Payne, mentre si reca nell'hotel in cui appena due giorni fa è morto il figlio. Atterrato nel Paese ieri, l'uomo è stato immortalato in un completo mentre usciva dall'hotel Casa Sur di Buenos Aires, dove... (Today.it)

L'amore per il figlio Bear - la fidanzata Kate Cassidy - la lotta contro le dipendenze - i problemi con l’ex Maya Henry : il lato più privato di Liam Payne - Il cantante, morto a soli 31 anni dopo essere caduto in circostanze ancora da chiarire dal terzo piano di un hotel a Buenois Aires, aveva alle spalle una vita privata complessa. (Vanityfair.it)

Liam Payne - l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio - Ex compagna e madre di suo figlio, Cheryl Cole scrive un commovente post d'addio a Liam Payne dopo la sua morte L'articolo Liam Payne, l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)