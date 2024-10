Cabal: «So che il mister ha fiducia in me, sono felice per il lavoro fatto» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Juan Cabal, terzino della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro la Lazio Juan Cabal ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta dalla Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole. PAROLE – «sono molto felice di tutto il lavoro fatto con la squadra, della Calcionews24.com - Cabal: «So che il mister ha fiducia in me, sono felice per il lavoro fatto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Juan, terzino della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro la Lazio Juanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta dalla Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole. PAROLE – «moltodi tutto ilcon la squadra, della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adzic a Sky: «È un sogno giocare per la Juve, a 18 anni non avrei mai pensato di essere a questi livelli» - Vasilije Adzic, giocatore bianconero, ha parlato nel post-partita di Juve Lazio: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Adzic ha parlato così dopo Juve Lazio a Sky, match dell’Allianz Stadium di Ser ... (juventusnews24.com)

Cabal a Sky: «Sono molto felice, ho lavorato molto per avere quest’occasione» - Juan Cabal, terzino bianconero, ha parlato nel post-partita di Juve Lazio: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Juan Cabal ha parlato così dopo Juve Lazio a Sky, match dell’Allianz Stadium valido ... (juventusnews24.com)

Cabal: «So che il mister ha fiducia in me, sono felice per il lavoro fatto» - Le parole di Juan Cabal, terzino della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro la Lazio Juan Cabal ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta dalla Juve contr ... (calcionews24.com)