Brutti ma efficaci, il trend di TikTok americano degli "unsexy products" di bellezza da provare (Di sabato 19 ottobre 2024) Ti è mai capitato di aggirarti tra gli scaffali di una profumeria o di navigare su un e-commerce di prodotti beauty e soffermarti su un prodotto esteticamente attraente, anche se non conoscevi il brand? Se la risposta è sì, è normale e non sei l'unica! Quando parliamo di skincare e prodotti di bellezza, sappiamo bene quanto il packaging giochi un ruolo fondamentale sulle nostre scelte di acquisto (il mondo del marketing sà!) ma non è sempre detto che una bella confezione contenga un prodotto più performante rispetto ad un altro dal packaging anonimo. Forse non lo sai ma la scelta di una confezione piuttosto che un'altra da parte della casa produttrice va ad incidere pesantemente sul costo finale del prodotto, per cui sarai tu (consumatore) a pagare una percentuale più o meno alta di prezzo alla vendita anche a seconda della "bellezza" del pack.

