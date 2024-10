Area ex Eaton, asta deserta. Nessuna offerta arrivata dalle 3 aziende interessate (Di sabato 19 ottobre 2024) Le premesse sembravano buone e lasciavano intravedere un esito positivo per la vendita di ciò che restava dell’Area ex Eaton. Nuovi investimenti e assunzioni, il recupero di un lotto rimasto vuoto troppo a lungo. Ma alla fine si è ripetuto uno schema già visto in passato, come con Sanac: Nessuna delle tre manifestazioni di interesse presentate al Consorzio Zona industriale apuana si è tradotta in una vera offerta. L’asta, quindi, alla fine è andata deserta. Ne ha preso atto l’amministratore unico, Norberto Petriccioli, a conclusione di un lungo iter tecnico e burocratico con l’epilogo che si è risolto il 7 ottobre quando sul portale scelto dal Consorzio Zia per la gestione dell’asta non è arrivata alcuna offerta. La procedura di vendita era entrata nel vivo ad aprile. Lanazione.it - Area ex Eaton, asta deserta. Nessuna offerta arrivata dalle 3 aziende interessate Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le premesse sembravano buone e lasciavano intravedere un esito positivo per la vendita di ciò che restava dell’ex. Nuovi investimenti e assunzioni, il recupero di un lotto rimasto vuoto troppo a lungo. Ma alla fine si è ripetuto uno schema già visto in passato, come con Sanac:delle tre manifestazioni di interesse presentate al Consorzio Zona industriale apuana si è tradotta in una vera. L’, quindi, alla fine è andata. Ne ha preso atto l’amministratore unico, Norberto Petriccioli, a conclusione di un lungo iter tecnico e burocratico con l’epilogo che si è risolto il 7 ottobre quando sul portale scelto dal Consorzio Zia per la gestione dell’non èalcuna. La procedura di vendita era entrata nel vivo ad aprile.

